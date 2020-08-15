За прогнозами синоптиків, вихідними погодні умови у регіоні визначатиме антициклон Emil. Відтак температурні показники зберігатимуть тенденцію до підвищення.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині зберігатиметься мінлива хмарність, а вночі та вранці можливий слабкий туман. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться від 23 до 28 градусів тепла, а вночі опускатимуться до 9 градусів вище нуля. Ймовірність дощів залишається невеликою.

«15 – 16 серпня в Україні погоду визначатиме антициклон Emil. Дощів не передбачається. Температура повітря становитиме +24 +28 градусів. На наступному тижні в Україну знову повернуться +30 градусів і навіть вищі», – розповіла синоптик Наталка Діденко.

Отже, літо на Тернопільщині – у розпалі. Попереду – чимало спекотних днів.

Софія Романська