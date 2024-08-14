Тридцята смерть на воді: у ставку на Тернопільщині виявили мертвим чоловіка

На Тернопільщині в сільському ставку виявили тіло чоловіка. Нещасний випадок трапився в селі Кордишів Шумської громади. В Тернопільській області це вже 30 смерть на воді.

Трагічний випадок стався 13 серпня на місцевому ставку села Кордишів Шумської територіальної громади, повідомили ZAXID.NET в ДСНС Тернопільщини в середу, 14 серпня. До рятувальних служб о 15:00 надійшло повідомлення, що селяни помітили тіло людини у воді.

Коли рятувальний загін приїхав в село, то місцеві жителі вже самі витягнули потопельника з водойми на берег. Загиблим виявився їх 59-річним односельчанином. На місце викликали правоохоронців. Тіло чоловіка передали на судово-медичну експертизу. Попередньою причиною смерті вважається утоплення.

Поліція за фактом утоплення чоловіка розпочала кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Триває розслідування.

Додамо, що за інформацією головного управління ДСНС України, з початку цього року на водоймах Тернопільської області загинули 30 людей, включаючи п’ятьох дітей.

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