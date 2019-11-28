За ґрати відправлять мешканця Тернопільщини, який позбавив життя власну дитину. Бідолашному батько наніс близько тридцяти ударів ножем та покинув помирати. У потерпілого не було шансів на життя — він стік кров’ю.

Моторошна історія трапилась на Тернопіллі ще у червні. Зараз підозрюваний очікує на суд, повідомляють Тернополяни.

Згідно матеріалів кримінальної справи, трагедія трапилась 8 червня у селі Городниця Гусятинського району Тернопільської області.

— Слідством встановлено, що між підсудним та жертвою виник конфлікт на побутовому ґрунті. В ході суперечки, яка розгорталася в приміщенні житлового будинку потерпілого, старший чоловік вхопив до рук ножа та наніс ним близько трьох десятків ударів сину. Тіло з ознаками насильницької смерті виявила мати покійного наступного дня, вона і повідомила про це правоохоронців, — повідомляють у прокуратурі Тернопільської області.

Розслідування за ст. 115 КК України ( Умисне вбивство) завершено. Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне вбивство. Батьку, який безжально вбив свою дитину, загрожує чималий строк в місцях позбавлення волі.