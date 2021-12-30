До 11 років позбавлення волі за грабежі засуджено організатора злочинної групи на Тернопільщині.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у суді стосовно 3 учасників організованої групи – громадян однієї з іноземних держав, які впродовж травня – листопада 2020 року грабували тернополян (ч. 5 ст. 186 КК України). Організатора групи засудили до 11 , а інших учасників групи до 10 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного їм майна.

Встановлено, що група, до складу якої увійшли двоє братів та їх знайомий, діяла у Тернополі за чітким планом. Перед вчиненням грабежів підозрювані збирали інформацію про майбутніх жертв, вивчали їх щоденні маршрути, місце проживання та розташування камер відеоспостереження поблизу житла.

У жінки, яку підозрювані пограбували у під’їзді житлового будинку, вони відібрали сумку, у якій було майже 400 тис грн. У наступної жертви чоловіки забрали майже 75 тисяч грн. Коли ж третій потерпілий пробував чинити опір нападникам, його побили до втрати свідомості й утекли, прихопивши 80 тис грн.

Після останнього пограбування їх затримали правоохоронці. Також з’ясовано, що стосовно 2 братів – іноземців відповідно до Указу Президента України №203/2021 застосовані персональні обмежувальні заходи (санкції).