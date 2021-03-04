Нині зважитися ходити за межами пішохідного переходу може або відчайдушний сміливець-фаталіст, або людина під дією якихось хімічних сполук, або ж особа не зовсім так щоб адекватна.

Це вкрай небезпечно, оскільки в нас і абсолютно дисциплінований перехід через “зебру” зовсім не гарантує, що тебе на ній не зіб’є такий самий фаталіст, або ж людина під дією якихось хімічних сполук, або ж особа не зовсім так щоб адекватна, але вже – за кермом.

Днями сайт новин приніс чергову сумну звістку про чергову ДТП зі смертельним наслідком. Потерпілий, як повідомлялося, знаходився на проїжджій частині за межами пішохідного переходу, і саме в цей момент його збив автомобіль. Від удару чоловіка відкинуло на центральну частину дороги, де його переїхала друга автівка а потім ще й третя. Бідолаха загинув на місці події…

Одна з форм психологічного захисту людини – гумор. Згадати в сумну хвилину щось смішне (якщо це, звичайно, не виходить повністю за межі адекватності) – це, можливо, хоча б частково вберігає від того, щоб зовсім занепасти духом, а то й, чого доброго, з’їхати з глузду. Отож, коли прочитав про цей сумний випадок, мені пригадався давня анекдотична розповідь про неймовірні пригоди чоловіка, котрий попав під колеса автівки. Переляканий шофер, побачивши, що він накоїв і вирішивши, що потерпілий помер, взяв разом із супутником його за ноги та руки – і кинули у водойму. Рятувальники, які неподалік розважалися грою в “дурня”, побачили, що хтось шубовснув у воду, і прожогом кинулися за ним. Витягнувши потопельника, довго робили штучне дихання, але марно – ознак життя той не подавав. Щоб уникнути відповідальності, хлопці взяли і… перекинули тіло через паркан. Як виявилося – на територію військового полігону, де саме велася стрільба по мішенях. Бідолаху, збитого автівкою і втопленого, ще й прошив з десяток куль. Налякані вояки (скандал!) терміново викликали медиків. Ті довго чаклували над, здавалося, бездиханним тілом, аж нарешті один з них втомлено витер піт з чола і впевнено промовив:

– Буде жити!

У житті, такого хеппі-енду, на жаль, не сталося. Для нещасного того трагічного дня зорі на небі зійшлися таким чином, що він опинився під колесами одразу трьох автомобілів. Співчуття родині. І все ж… в тяжкі життєві моменти він, отой гумор, таки трохи рятує…