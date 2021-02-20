Благодійна їдальня тричі на тиждень приймає безхатьків і потребуючих людей у Тернополі. Вони тут отримують не лише гарячу їжу, а й моральну підтримку.

Благодійна їдальня працює завдяки пожертвуванням небайдужих людей. Долучитися до цієї доброї справи можуть всі охочі, – зазначив директор БФ «Карітас» о. Андрій Марчук. Відтак більше потребуючих мешканців міста зможе безкоштовно харчуватися.

«Благодійна їдальня – це один із тих проектів, до яких ми ставимось з особливою любов’ю і теплом. Тричі на тиждень на благодійний обід приходить близько 80 людей, серед них – малозабезпечені родини, безхатьки, самотні особи. Прийти може кожен, хто потребує гарячого обіду, двері нашої благодійної їдальні відкриті для усіх. Щиро дякуємо всім добрим людям та організаціям, які допомагають та підтримують діяльність благодійної їдальні. Також пригадуємо про можливість підтримати Благодійну їдальню через пожертви на рахунок «Карітасу».

Щоразу на благодійні обіди приходить близько вісімдесяти людей. Число тих, хто потребує підтримки їжею, під час карантину значно зросло.