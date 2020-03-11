У Тернополі триває проведення протиепідемічних заходів та обмежень у зв’язку із розповсюдженням коронавірусної інфекції у понад 100 країнах світу. Одним із таких заходів є щоденна ретельна дезінфекція міського громадського транспорту.

У КП «Тернопільелектротранс» розповідають, що від початку епідемії коронавірусу у світі, дезінфекцію комунальних тролейбусів та автобусів проводять тричі на день – вранці, під час заїзду транспорту на технічний огляд (на перерві) та ввечері. Під час процедури працівники дезінфікують увесь салон громадського транспорту розчином неохлору, який є безпечним для пасажирів.

Робітники, які проводять дезінфекцію, працюють у відповідних засобах захисту.

Щодня на базі комунального підприємства «Тернопільелектротранс» дезінфекцію проходять 52 тролейбуси та 16 автобусів, які виїжджають на маршрути міста.

Наголошуємо, у Тернополі працює цілодобова телефонна лінія оперативного штабу, куди необхідно звертатися у разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу: (098) 441 59 81.