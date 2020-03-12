Віддавна прийнято вважати, що рідний стадіон із великою кількістю доброзичливо налаштованих вболівальників є потужним стимулюючим фактором гри команди.

Це стало Нідерландський “Аякс” у минулорічній Лізі чемпіонів переконливо продемонстрував, що на виїзді йому краще грається навіть з грандами (1:2 вдома з “Реалом” – 4:1 у Мадриді, 1:1 у Амстердамі з “Ювентусом” – 2:1 у Турині).

Вчорашній день у 1/8 Ліги чемпіонів теж підтвердив, що не варто аж надто перебільшувати роль 12-го гравця, і що підтримка публіки хоч і важлива, але вирішальне слово все ж залишається за тими, хто змагається на зеленому прямокутнику поля. В тому числі залежить від їхньої психологічної стійкості й здатності протистояти тиску отих самих далеко не по-дружньому налаштованих трибун.

У Парижі в матчі ПСЖ і “Боруссії” з Дортмунда на трибунах тішило око хіба що зображення Ейфелевої вежі. Проте відсутність глядачів (коронавірус із невеличкого спалаху інфекції в Китаї швиденько розрісся до масштабів пандемії і тепер порушує звичний життєвий устрій, в тому числі й в європейському футболі)жодним чином не вплинула на господарів – вони спокійно ще в першому таймі довели свою перевагу, забивши два голи зусиллями Неймара і Берната і ліквідувавши дефіцит після першої гри (1:2). Порожні трибуни була для них просто не зовсім звичним явищем – не більше.

Натомість у Ліверпулі заповнений Anfield прагнув реваншу своїх улюбленців за поразку від мадридського “Атлетико” в першому матчі (0:1). Підопічні Ю.Клоппа методично нарощували свою ігрову перевагу, в першому таймі вирівняли рахунок завдяки голу Вейналдума, а коли на початку екстратайму Фірміно вдруге вразив ворота іспанського клубу, здавалося, що довести справу до переможного часу – справа невеликого часу, що залишався. Так, мабуть, думала і охоплена ентузіазмом глядацька аудиторія на стадіоні. Але так не думали гравці “Атлетико”. Впродовж 13 хв. вони довели, що можуть не лише споруджувати важкопрохідні захисні редути, а й вміють знаходити щастя біля чужих воріт. Спершу Льоренте своїм “дублем” відправив “Ліверпуль” у глибокий нокдаун, а на останній хвилині додаткового часу Мората влучним ударом підписав акт про остаточну капітуляцію наразі чинного переможця Ліги чемпіонів і про складання ним своїх повноважень на наступний сезон. Під приглушено-невдоволений гул публіки, підтримки якої для господарів арени виявилося замало…

То трибуни таки допомагають чи не так щоб дуже? Питання залишається відкритим – до наступних прикладів на користь обох тверджень.

Ігор Дуда