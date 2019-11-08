Завдяки підприємствам Героя України Петра Гадза, які сумлінно сплачують податки до місцевого бюджету, невелика Трибухівська об’єднана територіальна громада має перспективи стати однією із найуспішніших.

Так, за десять місяців 2019 року ОТГ має чим похвалитися – реалізовано десятки проектів, а ще більше масштабних ініціатив перебувають на стадії розробки.Про зроблене та заплановане говоримо з головою Трибухівської об’єднаної територіальної громади Олегом Ковдрином.

– Олеже Івановичу, за які кошти цьогоріч Вам вдалося реалізувати усі проекти?

– За 10 місяців 2019 року ми справді зробили чимало у сфері освіти, культури, медицини, благоустрою. Найбільше доходів у наш бюджет потрапляє від підприємств Петра Івановчиа Гадза. Це – ФГ «ГАДЗ», молочний кооператив «Екопродукт», а також ТзОВ «Бучачагрохлібпром». Податки, які вони сплачують, становлять 60 % усього бюджету громади. Завдяки прозорому та відкритому веденню бізнесу Петро Гадз дає нам можливість покращувати інфраструктуру громади й, звісно, забезпечує роботою місцевих жителів. Окрім цього, у 2019 році ми отримали медичну субвенцію, а також субвенцію на розвиток інфраструктури.

– Що змінили в освітній сфері громади?

– Цього року ми провели капітальний ремонт трьох кабінетів перших класів. Два – в Трибухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, ще один – в Пишківській ЗОШ І-ІІ ступенів. В обох освітніх закладах відкрили інклюзивні класи для дітей з особливими освітніми потребами. Капітально відремонтували шкільну їдальню в Трибухівцях, замінили водопровід, який постійно протікав. Також перевели на альтернативні види опалення (тверде паливо) Пишківську ЗОШ. Встановили там потужний котел, який дасть змогу економити. Закупили комп’ютерну техніку, інтерактивні дошки, проектори. У Трибухівській ЗОШ провели термомодернізацію – утеплили фасад, перекриття. Щодо дитячих садків, то в Пишківський ДНЗ придбали нові меблі та постільну білизну. У Трибухівському дошкільному навчальному закладі капітально відремонтували дах котельні. Окрім цього, щороку виділяємо кошти на оздоровлення та відпочинок дітей.

– Чи змогли цього року покращити культурний простір громади?

– Нам вдалося капітально відремонтували сільський клуб в селі Пишківці. Перекрили приміщення, відновили зал, коридор, сходи. У приміщенні цього клубу ще й знаходиться адмінбудівля нашого старостату. Окрім цього, до бібліотек закупили художню літературу, капітально відремонтували актовий зал в Будинку культури села Трибухівці. Варто відзначити і спортивний потенціал нашої громади, адже в Трибухівській ОТГ є дві футбольні команди. Одна грає в обласній першості, а друга – в районній. Кошти на їх утримання виділяємо з місцевого бюджету.

– Як щодо соціальної сфери в Трибухівській ОТГ?

– У нашій громаді діє програма «Турбота» та «Ветеран», яка виділяє кошти для допомоги учасникам АТО, людям похилого віку, самотнім, чорнобильцям. Даємо різну допомогу у вигляді продуктових наборів. Завдяки програмі «Турбота» перекрили будинок, де проживав учасник АТО Ігор Римар.

– Яким чином покращили благоустрій громади?

– Облаштували три дитячих майданчики, один – в Пишківцях, ще два – в Трибухівцях. Цього року вдалося завершити будівництво пам’ятника Борцям за волю України. Ми відкрили його в серпні до Дня незалежності. Цьогоріч також розпочали облаштування Парку слави. На цій території вже посадили дерева. Окрім цього, очистили русло річки Вільховець, частково асфальтували вулиці громади. Що стосується апарату громади, то закупили автомобіль. Також проведено ремонт приміщення під ЦНАП. Встановлено відеоспостереження в громаді, ще не повністю, але на основних об’єктах вже є камери. Також закупили паспортне обладнання для майбутнього паспортного столу, який буде діяти в ЦНАПі.

– До кінця 2019 року ще два місяці. За цей короткий час вдасться завершити щось заплановане?

– Зараз ми проводимо термомодернізацію Пишківської ЗОШ, здійснюємо реконструкцію даху дитячого садочку в Трибухівцях, освітлюємо хутір Поперечки. Думаю, до кінця року завершити цю роботу. Окрім цього, пройшли тендер на закупівлю шкільного автобуса. Його пообіцяли надати до 15 листопада. Також наприкінці 2019 року, мабуть, відкриємо відкрити ЦНАП.

– Чи є вже плани на 2020 рік?

– Так, звісно. Ми плануємо розширити межі Трибухівської ОТГ. Уже 22 грудня в селі Цвітова, яке виявило бажання приєднатися до нас, відбудуться вибори. Також у планах є будівництво спортивного комплексу з басейном й тенісними кортами. Плануємо реконструювати й місцевий стадіон. Вже виготовили для цього проектно-кошторисну документацію. Ще у 2020 році, думаю, асфальтуємо усі вулиці громади.