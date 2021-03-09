Три житлових будинки горіли минулої доби на Тернопільщині

Три пожежі у житлових будинках сталися минулої доби на Тернопільщині.

Як повідомляють у ДСНС, 8 березня близько 11-ї години виникла пожежа у селі Космирин Чортківського (колишнього Бучацького) району.

Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін житлової кімнати.

Того ж дня о 17:45 житловий будинок горів у Скалаті Тернопільського (Підволочиського) району. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено димохід, облицювання стін, перекриття.

Приблизно у той же час горів будинок у селі Богданівка Кременецького району. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття та перекриття житлового будинку на площі 90 м. кв., пошкоджено речі домашнього вжитку, облицювання стін у двох житлових кімнатах. Під час гасіння пожежі врятовано одну житлову та 3 господарських будівлі.

Усі пожежі ліквідували вогнеборці. Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюють.