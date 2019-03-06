Три тисячі доларів віддала пенсіонерка з Тернопільщини за біжутерію “тисячної проби”

06/03/2019 Розмір тексту:

«Золото тисячної проби» – так розрекламувала дешеву біжутерію невідома жінка, яка прийшла до помешкання 78-річної пенсіонерки із села Броварі Бучацького району. Багато і вишукано одягнена пані одразу ж викликала довіру у пенсіонерки, а коли стала переконувати, що такого золота, як у неї, старенька більше ніде не купить, – жертва не встояла перед спокусою.

Опам’яталася потерпіла вже після того, як незнайомка покинула її помешкання. До тями привели рідні, адже пенсіонерка була переконана, що дуже дешево купила і виміняла майже двісті грамів ювелірних прикрас «тисячної» проби. Проте з’ясувалося, 28 виробів з жовтого металу – це дешева біжутерія за яку потерпіла заплатила п’ять тисяч гривень, три тисячі американських доларів та віддала всі свої золоті прикраси: дві підвіски, дві каблучки, пару сережок та ланцюжок.

Поліцейські проводять оперативні заходи з метою встановлення особи пройдисвітки та притягнення її до відповідальності, а краян застерігають бути вкрай обачними та недовіряти незнайомцям, які під різними приводами можуть видурювати ваші гроші та інші цінності.

Як повідомляють у поліції, відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 190 ККУ.