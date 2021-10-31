Трьох рестораторів у Тернополі притягнули до відповідальності через порушення карантину.

Про це повідомив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца. За його словами, у громаді відновили перевірки у закладах громадського харчування і магазинах.

“У нас за тиждень складено 3 адміністративні протоколи на суб’єктів господарювання, де було порушення карантинних вимог, більша кількість осіб за столиком, відбувалися гучні святкування. 20 жовтня був прийнятий протокол обласної комісії, у нас тиждень часу проводитиметься профілактична робота. Але якщо виявляються системні порушення, то ми фіксуємо їх. Також складено за останніх два дні протоколи щодо порушень у продуктових магазинах, це також стосується відсутності вакцинації”, – зазначив Сергій Осадца.

Додамо, за рішенням міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом, з 2 листопада у Тернополі заборонені масові заходи: концерти, весілля, інші урочистості. Заклади громадського харчування працюватимуть до 23.00 з умовою, якщо всі працівники вакциновані.