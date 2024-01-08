Три штрафи і кримінальну справу “заробив” водій-порушник на Тернопільщині

За 2600 гривень водій-порушник намагався відкупитися від адмінвідповідальності за те, що сів за кермо без документів та напідпитку.

Під час комендантської години на території обслуговування поліцейські сектору реагування патрульної поліції Кременецького райвідділу поліції зупинили водія автомобіля «Volkswagen passat» за порушення Правил дорожнього руху. За кермом перебував 46-річний житель району. У нього були відсутні документи на керування транспортним засобом. Також під час спілкування поліцейські помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд за допомогою приладу «Драгер» підтвердив нетверезий стан водія.

За непритягнення його до адміністративної відповідальності, чоловік надав правоохоронцям 2600 гривень неправомірної вигоди. Гроші правопорушник поклав у службовий автомобіль поліцейських.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, кошти вилучили, факт надання неправомірної вигоди задокументували.

Відомості за даним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

Поліцейські відсторонили водія від керування автомобілем та склали на нього відповідні адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння), за ч.2 ст.122 КУпАП( порушення правил руху при користуванні попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування).

Я з’ясувалося, даний водій вже раніше притягувався до адмінвідповідальності за керування автомобілем напідпитку.