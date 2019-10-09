Через похолодання у Тернополі почали опалювати дитячі садки та лікарні. Втім, три дошкільні заклади залишаються без теплопостачання.

У «Тернопільміськтепло-комуненерго» кажуть, що не можуть подати тепло через технічні причини.

Тернополянка Юлія Шевчук водить дітей до садочка №3. Жінка каже: у цьому дошкільному закладі опалення не увімкнули. Через холод діти залишаються вдома.

«Мої діти не переносять холод. Тому вирішила їх на декілька днів залишити вдома. Хвилююся, щоб не похворіли. Шкода, що нема опалення і ніяк не можна вирішити те питання».

Дошкільні заклади на вулицях Паращука, Юності і Бригадній прив’язані у теплопостачанні до житлових будинків. Тому увімкнуть там опалення тоді, коли повністю стартує опалювальний період у житловому секторі Тернополя, – пояснює головний інженер «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк.

«Опалення подано до 33 з 36 садочків. Є проблеми із запуском теплопостачання до трьох садочків, але вирішення їх залежить не від нас, а від обладнання. Оскільки ці садочки підключені до певних котелень, які не можуть подати тепло через мале навантаження. Подача тепла розрахована на більшу кількість будівель. Та кількість теплоносія, яка подається до цього садочка є незначна, а котел має забезпечувати номінальний розхід. Для того, щоб запустити ці садочки треба підключити інші житлові будинки. Тому у нас немає технічної можливості подавати тепло до цих трьох садочків. До решти садочків тепло подається. А також подаємо тепло до лікарень і декількох загальноосвітніх шкіл, де триває навчальний процес».

У Тернополі вирішити питання із теплопостачанням під час нестабільної погоди мають за допомогою облаштування ІТП в усіх будинках. Роботи обіцяють завершити до кінця наступного року.

Софія Романська