Обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк загрожує жительці Борщівського району. Тридцятиоднорічна жінка народила та викинула власне немовля.

Новонародженого хлопчика в пакеті на території недіючого молокозаводу селища Товсте знайшла місцева мешканка. Чотирнадцятирічна дівчина, проходячи повз, почула дитячий плач. Коли підійшла ближче, то побачила пакет з дитиною. Вона забрала її, занесла в місцеву крамницю та викликала поліцію.

Читайте також: На Тернопільщині на території молокозаводу знайшли немовля. ФОТО

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські знайшли матір немовляти. Це – 31-річна мешканка одного з сіл Чортківського району. Жінка виховує з чоловіком чотирьох дітей.

Народила дитину вона у власному будинку на Чортківщині. Аби приховати пологи, загорнула дитину в покривальце, поклала у поліетиленовий пакет і перевезла в напівзруйнованоме приміщення колишнього «Товстенського молокозаводу».

Жінці оголосили підозру згідно із ч. 2 ст. 135 (залишення в небезпеці матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України.

Читайте також: “Подумала, що в сумці котик чи песик”: 14-річна школярка розповіла, як знайшла покинуте немовля. ВІДЕО

Читайте також: Уже має чотирьох дітей: знайшли горе-матір, котра викинула власне немовля