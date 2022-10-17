Три пожежі сталися минулої доби у громаді на Тернопільщині. ФОТО

Три пожежі виникли минулої доби у Кременецькій територіальній громаді. Про це повідомляють у ДСНС.

Так, вчора о 10:54 у селі Старий Кокорів горіла копиця з сіном на території приватного домогосподарства. Внаслідок пожежі знищено сіно. Під час гасіння врятовано одну будівлю.

О 23:40 горіла недіюча господарська будівля на вулиці Березовій у Кременці. Внаслідок пожежі знищено покриття будівлі на площі 300 м кв., пошкоджено перекриття на площі 300 м кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Сьогодні близько 2:30 у селі Великі Млинівці виникла пожежа житлового будинку. Вогнем знищено покриття та перекриття будівлі на площі 20 м кв., пошкоджено стіни будівлі.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано дві будівлі.