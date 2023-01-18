Три обленерго оштрафували за несправедливе відключення електроенергії. Чи є серед них тернопільське?

Перевірки виявили недотримання графіків відключень електропостачання споживачам з боку трьох операторів систем розподілу.

Пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що порушниками є: “Вінницяобленерго”, “Чернівціобленерго” та “Волиньобленерго”.

Перевірки охоплювали діяльність компаній протягом листопада – грудня 2022 року та здійснювалися на численні звернення споживачів.

У повідомленні пресслужби йдеться:

“Зокрема, зазначені ОСР розподіляли участь споживачів у заходах із розвантаження енергосистеми (графіках відключення) нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.”

Компаніям призначили санкції у вигляді штрафу в розмірі 85 тис. грн і зобов’язали надалі дотримуватися справедливих графіків відключень.

На керівників згаданих обленерго накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 грн.

Джерело: Соцпортал