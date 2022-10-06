Три “німці” і “білорус” зіткнулися у Тернополі. ФОТО

Дві автопригоди через порушення правил дорожнього руху зафіксували працівники поліції на дорогах Тернополя впродовж 5 жовтня.

Близько 12:15 в обласному центрі на вулиці Підволочиське шосе не розминулися Opel та Audi A4. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Opel почав здійснювати маневр повороту у забороненому місці. Чоловік не переконався в безпечному русі і як результат – у нього врізалася Audi A4, яка їхала своєю смугою.

З тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізували водія-порушника.

О 23:10 на вулиці Микулинецька зіткнулися вантажівка МАЗ та автомобіль Mercedes-Benz Sprinter. В результаті удару тілесні ушкодження отримав кермувальник буса. Причину аварії встановлять працівники поліції.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.