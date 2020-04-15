Зміни до обласного бюджету на 2020 рік прийняли депутати облради під час третього пленарного засідання чотирнадцятої сесії 13 квітня. Зокрема, передбачили три мільйони гривень на боротьбу із COVID-19.

Для Тернопільської університетської лікарні на закупівлю необхідних медикаментів для лікування коронавірусної хвороби COVID-19 виділили один мільйон гривень. Таку ж суму передбачили на закупівлю пального для потреб ДУ „Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”. Ці кошти будуть виділені з резервного фонду обласного бюджету. Ще мільйон гривень спрямували «Базі спеціального медичного постачання» для закупівлі виробів медичного призначення та медикаментів для лікування коронавірусної хвороби COVID-19.

Окрім цього, із резервного фонду обласного бюджету виділять тридцять тисяч гривень для управління житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної державної адміністрації. Управління має використати ці кошти на придбання трун для поховання померлих від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а саме: одиноких осіб та осіб, від поховання яких відмовились родичі, відповідно до затвердженого Переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня.

Ольга Трач