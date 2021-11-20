Три масштабні пожежі сміття гасили рятувальники учора на Тернопільщині. Вогонь охопив значні площі.

Як повідомив речник ДСНС в області Сергій Данілін, пожежа сталася на вул. Микулинецькій у Тернополі поблизу міського кладовища.

«Вогонь поширився на відкритій території та знищив сміття на площі 100 м. кв. Пожежу ліквідовано черговою частиною спеціально-призначеної техніки аварійно-рятувального загону. У селі Городище Козівської територіальної громади виникла пожежа сміття на відкритій території на площі орієнтовно 20 м. кв. Також у місті Тернополі на вул. Подільській виникла пожежа сміття на відкритій території, внаслідок якої вогнем знищено сміття на площі 100 м кв. Пожежу ліквідовано черговою частиною спеціально-призначеної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення».

Від початку року рятувальники загасили майже півтисячі пожеж сміття. Серед причин займань – необережне поводження з вогнем і нехтування елементарних правил безпеки.