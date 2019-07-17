Партії і лідери, які прийшли до влади завдяки подвигу Героїв Небесної Сотні, за 5 років не здійснили жодних змін і не виконали жодних обіцянок. Не дивно, народ розчарувався.

У всьому має бути насамперед порядність, впевнений Володимир Кравець. Лише тоді в Україні пануватимуть лад і законність. А якщо у нас будуть ще й порядні народні депутати, то буде і високорозвинена держава. Отже, іншого шляху, як самому йти до парламенту, наш земляк наразі не бачить.

Нагадаємо, із 2016 року Володимир Кравець – голова Вишнівецької ОТГ. До речі, за фахом і за характером цей чоловік – технік, який не терпить безладу. Це дуже допомагало йому спершу в приватному аграрному бізнесі, а згодом – і в місцевому самоврядуванні.

1. Що спонукало балотуватися до Верховної Ради?

– Будучи успішним бізнесменом, я навіть не думав про політичну кар’єру чи навіть про те, що стану головою громади. Втім, із часом почав розуміти: щоб щось змінити, відповідальність треба брати на себе. Ось так і виникла ідея про створення політичної партії «Добрий самарянин». Підтримку цієї політсили я відчуваю постійно.

Як на мене, я і моя команда вже довели, на що ми здатні. Це видно кожному, хто нині приїздить у Вишнівець. То чому ж не втілити здобутий досвід на рівні держави? Так, у нашій громаді нині – близько 9 тисяч жителів. Проте у майбутньому, згідно із Перспективним планом територій громад Тернопілля, завдяки приєднанню інших сільських рад, має бути не менше 20-ти тисяч. І що є особливо показовим: лише за два роки, навіть за умов дуже скупих власних надходжень, ми зуміли мало не гори звернути. Що ж тоді говорити про багатющу країну у центрі Європи? Треба всім перестати красти і почати думати майбутнє своїх дітей, тоді і буде лад у нашій державі. А мандат нардепа допоможе мені і моїм колегам пришвидшити втілення мрій українців, яких душа болить за свою землю.

2. Які цілі ставите перед собою як народний депутат?

– Думаю, для мене як народного депутата основною метою буде побудова правової країни. Закон має бути один для всіх. Тоді люди бачитимуть і відчуватимуть справедливість. Перед законом вони почуватимуться рівними серед рівних.

Окрім того, я мрію, щоб усі громадяни України нарешті повернулися до себе додому, до рідних. Щоб вони розвивали свою державу, а не чужу! У нашій країні накопичилося багато проблем, які вимагають негайного втручання. А заробітчанство спричинило розпад родин, недостатнє виховання молоді і пов’язані із цим психологічні негаразди…

3. За якими ключовими напрямками бачите розвиток України?

– Бачу кілька основних напрямків для своєї майбутньої діяльності у парламенті. По-перше, це – безпека, відчуття захищеності. Українцям, які вже стомилися від війни на сході, це дуже потрібно. По-друге – освіта, тобто рівний доступ до знань, причому – якісних. Його варто забезпечити для усіх розумних і талановитих. А молодь нині – саме така. Третє – це розбудова інфраструктури. Насамперед маю на увазі дороги, тобто якісний ремонт старих і будівництво нових шляхів, особливо – у громадах. Адже там ніхто цим не переймався десятиліттями. Щодо жителів сіл і маленьких містечок це, як мінімум, – не справедливо.

Надія Новак

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