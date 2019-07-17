Партії і лідери, які прийшли до влади завдяки подвигу Героїв Небесної Сотні, за 5 років не здійснили жодних змін і не виконали жодних обіцянок. Не дивно, народ розчарувався.

У всьому має бути насамперед порядність, впевнений Володимир Кравець. Лише тоді в Україні пануватимуть лад і законність. А якщо у нас будуть ще й порядні народні депутати, то буде і високорозвинена держава. Отже, іншого шляху, як самому йти до парламенту, наш земляк наразі не бачить.

Нагадаємо, із 2016 року Володимир Кравець – голова Вишнівецької ОТГ. До речі, за фахом і за характером цей чоловік – технік, який не терпить безладу. Це дуже допомагало йому спершу в приватному аграрному бізнесі, а згодом – і в місцевому самоврядуванні.

1. Що спонукало балотуватися до Верховної Ради?

– Будучи успішним бізнесменом, я навіть не думав про політичну кар’єру чи навіть про те, що стану головою громади. Втім, із часом почав розуміти: щоб щось змінити, відповідальність треба брати на себе. Ось так і виникла ідея про створення політичної партії «Добрий самарянин». Підтримку цієї політсили я відчуваю постійно.

Як на мене, я і моя команда вже довели, на що ми здатні. Це видно кожному, хто нині приїздить у Вишнівець. То чому ж не втілити здобутий досвід на рівні держави? Так, у нашій громаді нині – близько 9 тисяч жителів. Проте у майбутньому, згідно із Перспективним планом територій громад Тернопілля, завдяки приєднанню інших сільських рад, має бути не менше 20-ти тисяч. І що є особливо показовим: лише за два роки, навіть за умов дуже скупих власних надходжень, ми зуміли мало не гори звернути. Що ж тоді говорити про багатющу країну у центрі Європи? Треба всім перестати красти і почати думати майбутнє своїх дітей, тоді і буде лад у нашій державі. А мандат нардепа допоможе мені і моїм колегам пришвидшити втілення мрій українців, яких душа болить за свою землю.

2. Які цілі ставите перед собою як народний депутат?

Думаю, для мене як народного депутата основною метою буде побудова правової країни. Закон має бути один для всіх. Тоді люди бачитимуть і відчуватимуть справедливість. Перед законом вони почуватимуться рівними серед рівних.

Окрім того, я мрію, щоб усі громадяни України нарешті повернулися до себе додому, до рідних. Щоб вони розвивали свою державу, а не чужу! У нашій країні накопичилося багато проблем, які вимагають негайного втручання. А заробітчанство спричинило розпад родин, недостатнє виховання молоді і пов’язані із цим психологічні негаразди…

3. За якими ключовими напрямками бачите розвиток України?

Бачу кілька основних напрямків для своєї майбутньої діяльності у парламенті. По-перше, це – безпека, відчуття захищеності. Українцям, які вже стомилися від війни на сході, це дуже потрібно. По-друге – освіта, тобто рівний доступ до знань, причому – якісних. Його варто забезпечити для усіх розумних і талановитих. А молодь нині – саме така. Третє – це розбудова інфраструктури. Насамперед маю на увазі дороги, тобто якісний ремонт старих і будівництво нових шляхів, особливо – у громадах. Адже там ніхто цим не переймався десятиліттями. Щодо жителів сіл і маленьких містечок це, як мінімум, – не справедливо.

Надія Новак

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