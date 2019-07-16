Коли за ширмою національної ідеї просто крадуть, коли навколо – суцільна брехня, сприймати це чесній людині – неможливо.

Як справжній патріот адвокат Віталій Горба вже усвідомив необхідність кардинальних змін, що вкрай необхідні Україні. Саме тому він і балотується на окрузі №165 – аби потрапити у парламент і реалізувати задумане.

1. Що спонукало вас балотуватися до Верховної Ради?

– Державотворчі процеси почали мене цікавити ще під час навчання у виші. Тож не дивно, що я вже брав участь у багатьох виборчих кампаніях. Минув час, а коли після Революції Гідності вакуум у владі заповнився начебто новими людьми, я не помітив у їхніх підходах до роботи кардинальних змін. Більше того, народні депутати стали толерантними до тих проявів, проти яких власне і виступили Герої Небесної Сотні. Це спонукало мене спробувати «зайти» в систему і взяти на себе відповідальність за зміни в країні.

Звісно ж, є й особисті амбіції. Як адвокат я вже здобув чимало досвіду. Тож хочеться себе випробувати, застосувати отримані юридичні знання і в парламенті. Віру у мене, мої сили я відчуваю зі сторони свого однодумця і соратника Володимира Кравця (кандидата у народні депутати на окрузі №165 – прим.). Звісно ж, я вдячний йому за підтримку. І готовий йти вперед, до перемоги!

2. Які цілі ставите перед собою як народний депутат?

– Насамперед, планую відкрити на своєму окрузі приймальню народного депутата. Вона має стати офісом, де будуть акумулюватися, досліджуватися і вирішуватися проблеми виборців. Саме там має створюватися емпірична база для кожної законодавчої ініціативи. Адже другий напрямок діяльності нардепа – законотворча робота.

Так, я маю інтерес до Закону України «Про народовладдя», який навіть президент Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі називав пріоритетним. Як на мене, цей Закон – певною мірою революційний. Було б цікаво над ним попрацювати. Окрім того, я бачу необхідність у найшвидшому прийнятті нового Закону «Про адвокатуру». Уже накопичилося багато проблем, які вирішити без цього документу неможливо. Серед пріоритетів також – ініціювання створення тимчасових слідчих комісій (ТСК) для того, аби боротися із очевидними проявами корупції у регіонах, бо це заважає розвитку держави.

3. За якими ключовими напрямками бачите розвиток України?

– Як на мене, Україні революції вже не потрібні. Нашій державі потрібна швидка еволюція, тому насамперед варто подбати про три «стовпи». По-перше, зміцнення обороноздатності армії, щоб протистояти зовнішньому ворогу. Але про навчання тактиці ведення бою та оборони всього здорового населення теж забувати не варто. Досвід Ізраїлю вже довів дієвість такої роботи.

По-друге, ми не зможемо нічого протиставити Сходу і Заходу, поки не матимемо міцну економіку і правову державу, де закон – один для всіх. По-третє, співпраця із партнерами, особливо – міжнародного рівня. Звісно ж, у пріоритеті – перемовини із США та ЄС.

Надія Новак