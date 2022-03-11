Медикам “швидкої допомоги” у Тернополі часто надходять виклики від наляканих та стривожених пацієнтів.
Так, вчора о бригада швидкої виїжджала у смт В.Березовиця, до 44-річної пацієнтки. Жінка скаржилася на головний біль, нудоту, запаморочення, тремор усього тіла, безсоння.
Пацієнтка – біженка з Чернігова. Вона три дні була в дорозі і зовсім не спала.
Після наданої медичної допомоги жінку залишено за місцем проживання.
Того ж дня бригада швидкої виїжджала на вул. Л.Українки, до 54-річної пацієнтки, яка знепритомніла. Пацієнтка скаржилася на загальну слабкість, запаморочення, тремор.
Жінка пережила сильний стрес і стала погано почуватися.
З діагнозом “гостра реакція на стрес” пацієнтку, після наданої медичної допомоги, залишено вдома.