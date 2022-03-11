Три дні в дорозі без сну: у Тернополі медики рятували жінку з Чернігова

Медикам “швидкої допомоги” у Тернополі часто надходять виклики від наляканих та стривожених пацієнтів.

Так, вчора о бригада швидкої виїжджала у смт В.Березовиця, до 44-річної пацієнтки. Жінка скаржилася на головний біль, нудоту, запаморочення, тремор усього тіла, безсоння.

Пацієнтка – біженка з Чернігова. Вона три дні була в дорозі і зовсім не спала.

Після наданої медичної допомоги жінку залишено за місцем проживання.

Того ж дня бригада швидкої виїжджала на вул. Л.Українки, до 54-річної пацієнтки, яка знепритомніла. Пацієнтка скаржилася на загальну слабкість, запаморочення, тремор.

Жінка пережила сильний стрес і стала погано почуватися.

З діагнозом “гостра реакція на стрес” пацієнтку, після наданої медичної допомоги, залишено вдома.