Три дні боровся за життя: внаслідок важкого поранення помер 37-річний боєць з Тернопільщини

Війна забрала ще одне молоде життя.

Від важкого поранення у лікарні помер мешканець Великодедеркальської громади Андрій Ярощук. Герою було 37 років.

Як повідомляють на сторінці громади, чоловіка було поранено під час виконання бойового завдання 12 серпня біля населеного пункту Орли Синельниківського району Дніпропетровської області. Його доправили у Запоріжжя в госпіталь. На жаль, 15 серпня, після виснажливої боротьби за життя, серце Героя перестало битися.

У бійця залишилась дружина Тетяна, доньки Мар’яна та Катерина, батьки, сестра.

“Великодедеркальська громада висловлює щирі співчуття близьким та рідним Героя Ярощука Андрія Васильовича… Поділяємо біль втрати…

Герої не вмирають!”, – ідеться у повідомленні на сторінці громади.