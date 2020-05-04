Вчора близько 22.20 на проспекті Степана Бандери, поблизу зупинки маршрутних автобусів, з двох сторін дороги припаркувались близько трьох десяток автівок таксі 549. На зупинці зібрались люди.

– Водій таксі підвозив пасажира до цілодобового магазину. Коли машина зупинилась пасажир заявив, що платити не буде, бо він суддя і показав посвідчення. Водій викликав підмогу, от тому ми з’їхались, — розповів “МедіаТОРу” водій таксі Олег.

Конфлікт між пасажиром та водієм підтверджують і поліцейські. На виклик прибуло дві машини.

– На момент приїзду патрульних конфлікт вичерпався, — зазначив працівник патрульної поліції.