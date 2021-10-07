Три десятки пожежників понад дві години гасили столярний цех у Тернополі. ФОТО

Учора рятувальники понад дві години гасили столярний цех на вул. Микулинецькій у Тернополі. Вогонь охопив площу 380 м. кв. Боролися зі стихією понад тридцять рятувальників.

Як повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін, зайнявся мансардний поверх приміщення. Виникла загроза поширення вогню на сусідні будівлі. “Повідомлення про пожежу надійшло 6 жовтня о 13:43. По прибуттю до місця події встановлено, що горить мансардний поверх над столярним цехом на площі 380 м. кв. Виникла загроза розповсюдження вогню на приміщення першого поверху та на сусідні будівлі. Завдяки оперативним та професійним діям пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС пожежу вдалося ліквідувати і врятувати від знищення вогнем сусідні приміщення. Пожежу локалізовано о 14:33, о 16:17 – ліквідовано. Жертв та постраждалих немає”.

До гасіння пожежі залучили 34 рятувальники та 11 одиниць пожежної та спеціальної техніки.