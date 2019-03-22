21 березня на базі торгового центру, в м. Тернопіль, на вулиці Живова, 9, відбулись тактико-спеціальні навчання, за участю сил та засобів Тернопільського гарнізону Управління ДСНС України у Тернопільській області. Залучено 29 чол. особового складу та 9 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

Захід організовано з метою тренування особового складу пожежно-рятувальної служби щодо ліквідації пожеж в торгівельних і складських приміщеннях, а також вдосконалення взаємодії між підрозділами Управління ДСНС та іншими оперативними службами міста.

За легендою навчань на третьому поверсі будівлі торгівельного центру виникла пожежа. На момент прибуття вогнеборців її площа склала 160 м.кв. Вогонь швидко набирав обертів, існувала загроза його розповсюдження на інші приміщення установи.

Під час навчань відпрацьовано дії працівників об’єкту щодо своєчасного оповіщення про пожежу, евакуації відвідувачів, забезпечення збереження матеріальних цінностей та запобігання поширенню вогню. Вжиті заходи для локалізації полум’я первинними засобами пожежегасіння.

Під час тренувальної операції співробітники ДСНС здійснили розвідку, провели бойове розгортання із прокладенням магістральних ліній та в складі п’яти ланок газодимозахисної служби здійснили локалізацію та подальшу ліквідацію умовної пожежі.

Загалом, за словами керівника навчань, тренування пройшло успішно, рятувальники довели свою готовність діяти за призначенням.