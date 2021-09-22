35 мисливців притягнули до відповідальності на Тернопільщині. Про це повідомив головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Роман Нитка. Вони порушували правила полювання.

Екологічні інспектори проводять рейди у лісах області. Вони відстежують дотримання вимог природоохоронного законодавства.

“Під час проведення заходів державного нагляду за дотриманням вимог природоохоронного законодавства при використанні об’єктів тваринного світу з початку відкриття мисливського сезону полювання виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.85 КУпАП – 35 порушників правил полювання. Серед основних порушень — відсутність дозвільних документів, які дають право полювати (відстрільних карток, карток обліку добутої дичини та порушення правил полювання; відсутність паспортів на мисливських собак; полювання з напівавтоматичною мисливською зброєю з магазином більше як на 2 патрони. Порушники зобов’язані сплатити збитки, завдані унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства. Наприклад, за незаконне добування або знищення качок, куликів, лисок, голубів розмір стягнення складає 1000 грн за одну особину.”.

За порушення правил полювання, яке не мало наслідком добування, знищення або поранення тварин передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 102 до 1020 грн, а на посадових осіб від 510 до 1530 грн. За повторне порушення правил полювання чи таке яке мало наслідком добування, знищення чи поранення тварин, штраф від 1020 до 2040 грн.