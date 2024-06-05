Три через шість: як сьогодні на Тернопільщині вимикатимуть електроенергію

Сьогодні упродовж всієї доби для споживачів Тернопільської області буде діяти графік погодинного відключення електроенергії.

Світло вимикатимуть за схемою: 3 години електроенергія є, а 6 годин – немає. Тобто вимикатимуть і основні, і додаткові черги.

Про це повідомили в АТ “Тернопільобленерго”.

“Ситуація в енергосистемі країни залишається складною.

Щоб не допустити перевищення встановлених НЕК “Укренерго” лімітів споживання, в Тернопільській області завтра також вимикатимуть електроенергію за схемою 3 години електроенергія є, а 6 годин немає. Тобто вимикатимуть і основні і додаткові черги”, – ідеться у повідомленні.

Водночас енергетики просять споживачів максимально економити електроенергію. Якщо рівень споживання електроенергії в області знаходитиметься в межах дозволеної величини – енергетики не відключатимуть додаткові черги.