Порушення правил дорожнього руху – одна з причин того, що на одній із центральних доріг обласного центру не розминулося три автомобілі.

Аварія трапилася близько 15:40 на вулиці Князя Острозького. За попередньою інформацією, водійка Hyundai Sonata допустила зіткнення з автомобілем Volkswagen Fox. Після цього Volkswagen за інерцією відкинуло на ще одну автівку – Toyota Camry. До лікарні з тілесними ушкодженнями звернулася кермувальниця з Volkswagen Fox. Жінці надали меддопомогу, але не госпіталізовували.

Триває розслідування за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху)Кримінального кодексу України.