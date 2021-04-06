Вчора, близько 18-ї години, на проспекті Злуки, сталася автопригода за участю трьох автомобілів Mazda 6, Mitsubishi Pajero та Volkswagen Golf.

Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою та з’ясували, що цього разу ДТП сталася через необережність одразу двох водіїв. Водій автомобіля Mazda здійснював поворот ліворуч на АЗС через зустрічну смугу для руху транспорту, а водій автомобіля Mitsubishi здійснював рух прямо по смузі, що дозволяє рух тільки праворуч. Через одночасне порушення правил дорожнього руху двома водіями — відбулася ДТП. Окрім того, внаслідок удару, автівка Mitsubishi здійснила некерований рух та допустила зіткнення з автомобілем Volkswagen, який рухався в попутному напрямку.

Патрульні склали на водіїв двох автівок протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та, в ході перевірки документів, з’ясували що у двох з трьох водіїв відсутні дійсні поліси цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Тож, водії автомобілів Volkswagen та Mazda отримали ще й постанови за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.