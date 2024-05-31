Три автомобілі зіткнулися на мосту біля технічного університету. ФОТО

Недотримання безпечної дистанції стало причиною ДТП за участі трьох автомобілів.

Учора патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих на проспекті Степана Бандери. Інспектори швидко прибули за вказаною адресою, переконалися, що ніхто з водіїв не постраждав та з’ясували обставини автопригоди, повідомляють у патрульній поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з авто Skoda, який “наздогнав” автомобіль Mercedes, що рухався попереду.

Патрульні склали на порушника протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.