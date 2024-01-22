Три автомобілі і “швидку” визволили рятувальники із снігового полону

Зимова погода продовжує завдавати клопотів водіям. Їм на допомогу приходять рятувальники.

Так, 19 січня перед опівніччю у Борщеві рятувальники відбуксирували із снігового замету на проїжджу частину дороги автомобіль “швидкої”.

21 січня поблизу села Беремʼяни Бучацької територіальної громади працівники місцевої пожежної команди відбуксирували на проїжджу частину дороги автомобіль “Geely”», що не міг самостійно продовжувати рух на засніженій ділянці.

Сьогодні вночі у Байківцях Тернопільського району рятувальники відбуксирували на проїжджу частину дороги автомобіль “ВАЗ 2107” та “Mazda СХ-7”, які застрягли в сніговому переметі та не могли самостійно продовжувати рух.