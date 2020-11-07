Голова Тернопільської облдержадміністрації невдовзі може отримати нову посаду.

Лобісти Труша у київських коридорах влади активно ведуть пошук нового місця роботи. Не виключено, що ним може стати посада голови рідної для Труша Івано-Франківської ОДА, яка на цьому тижні звільнилася. При хорошому розкладі Шмигаль може пролобіювати призначення свого протеже.

Тим більше, що на Тернопільщині становище Труша хитке. Після програних виборів, на яких Труш очолював обласний список “Слуги народу”, Зе-депутати постійно підкидають інформацію в офіс Президента, що в низькому результаті партії винен безпосередньо непопулярний серед населення намісник Зеленського. На противагу Трушу демонструють результат його попередника Сопеля, який здобув найбільше голосів серед кандидатів з президентської партії.

Ще гірші результати показали голови РДА, які балотувалися в районні ради та громади. Жоден з голів РДА не зумів виграти посаду голови ОТГ, а більшість потрапили в депутати не завдяки голосам виборців, а через те, що поставили себе на перші місця у списках.

Детальніше про “подвиги” Зе-голів РДА ми розповімо в одній з наступних статтей за підсумками виборів.