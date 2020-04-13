Депутати Тернопільської обласної ради затвердили програму підтримки органів державної влади, яку запропонував новопризначений намісник Зеленського Володимир Труш.

Це перший прецендент, коли місцеве самоврядування допомагає державній владі, а не навпаки.

Принагідно зауважимо, що голова ОДА одним з своїх перших кроків підтримав не медицину, а інтереси відомства, яким призначений керувати.

Щоправда, в ході дебатів в обласній раді суму видатків на утримання обласної адміністрації зменшили з 25 до 10 мільйонів гривень.

Це голосування – перша серйозна перемога Володимира Труша на посаді намісника Зеленського. У кулуарах розповідають, що за це він має завдячувати екс-порошенківцю Олегу Валову, який повернеться на місце заступника голови ОДА, а фактично віце-намісника Зеленського в області. Ще задовго до сесії Валов домовився зі своїми товаришами по БПП про негласну підтримку в облраді господарських питань команди Труша. Взамін пообіцяно “бачити” інтереси БПП та їхніх ситуаційних партнерів в обласній раді. Сьогодні наприклад голосами для прийняття програми фінансування Труша підтримали “Батьківщина” Деревляного та радикали Яциковського.

Вочевидь, що ситі обіцянками Труша так звані провінційні опозиціонери на певний момент стихнуть у заповзятому бажанні критикувати команду Зеленського на Тернопільщині. Євросолідаристи з БПП ще тиждень тому не стихли.

Читайте на цю тему:

Вчителям скоротили фінансування, медики без зарплати, а голова Тернопільської ОДА вимагає мільйони на власне утримання