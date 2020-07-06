6 липня на сесійному засіданні Тернопільської обласної ради депутати заслуховували звіт голови Тернопільської ОДА Володимира Труша.

Кількагодинні баталії та звинувачення у неспроможності організувати діяльність виконавчої влади у протидії поширенню коронавірусу не принесли жодній з сторін бажаного результату. За визнання роботи адміністрації задовільною проголосувало лише 14 з 64 депутатів. Тобто Труш не отримав від обласного парламенту вотуму довіри. Найбільше розпинали та знущалися з прикарпатського “парашутиста” депутати зі “Свободи” та ляшкіст Яциковський.

Інша сторона медалі – чому так звана опозиція до Труша не поставила відкрито питання про недовіру, а лише вдавалася до словесних аргументів та кпинів.

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