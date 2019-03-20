З вуличного таксофону в чергову частину поліції надійшло повідомлення про різкий запах з підвалу та труп чоловіка.

Додзвонювач вказав, де саме правоохоронці можуть знайти тіло невідомого, а саме – у Тернополі на вулиці Чорновола, 5. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За вказаною адресою у закинутому підвальному приміщенні між сміттям поліцейські знайшли труп. Невідомого оглянув експерт.За попередніми даними – чоловікові близько 50 років. У підвальному приміщенні він пролежав близько місяця. Правоохоронці припускають, що загиблий – людина без постійного місця проживання, він був без нижньої білизни, одягнутий у дві пари штанів та кофту, без будь-якого верхнього одягу. Слідів насильницької смерті при попередньому огляді експерт не виявив.

Оглядаючи прибудинкову територію, оперативники в під’їзді будинку побачили на стіні першого поверху ще й напис: “В підвалі труп”. Хто його наніс, а також особу загиблого та причини смерті встановить слідство.

Даний факт внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ, повідомляють у поліції.