При купівлі побутових приладів для приготування їжі все актуальнішим стає питання вибору типу техніки. Якщо раніше вибору як такого й не було, бо на ринку існували тільки газові або електричні плити, то сучасні господині можуть придбати окремо варильну поверхню без духової шафи. Про переваги й недоліки кожного побутового приладу ми й поговоримо.

Особливості окремої варильної поверхні

Перш ніж перейти до переліку переваг, варто сказати, що сучасні варильні поверхні виконують у чотирьох варіантах:

газові;

електричні;

індукційні;

комбіновані.

Вибір моделі залежить від ваших можливостей (наявність/відсутність газопроводу) та переваг щодо дизайну та експлуатації. Що стосується окремих варильних панелей, то варто відзначити такі плюси:

компактність — вони ідеально впишуться в кухню будь-якого розміру;

привабливий дизайн — невелика панель виглядає виграшно порівняно з величезною плитою;

функціональність — комбіновані моделі оснащуються як газовими, так і електричними конфорками.

Але головною перевагою ми назвемо свободу вибору. Якщо ви не збираєтеся користуватися духовою шафою, то варильна панель буде ідеальним вибором, тоді як духовка в плиті перетвориться на місце для зберігання пилу та непотрібного посуду. Недолік співпадає з перевагою — та сама відсутність духовки.

Особливості кухонних плит

Серед переваг такого типу техніки відзначають:

функціональність — у вас побутовий прилад 2 в 1 з варильною поверхнею і духовою шафою;

вигода — купити поєднану плиту дешевше, ніж панель та духову шафу окремо;

широкий вибір моделей — сьогодні можна придбати кухонні плити різних модифікацій.

Мінусом такого приладу варто назвати громіздкість: все ж таки мініатюрні панелі й вбудовані духові шафи виглядають краще в порівнянні з класичними плитами. Також газові прилади «прив’язані» до газопроводу та можуть встановлюватися тільки в спеціально відведених місцях. З огляду на всі «за» та «проти» двох представників побутової техніки ви зможете обрати оптимальний варіант для вашої кухні.