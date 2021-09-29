При купівлі побутових приладів для приготування їжі все актуальнішим стає питання вибору типу техніки. Якщо раніше вибору як такого й не було, бо на ринку існували тільки газові або електричні плити, то сучасні господині можуть придбати окремо варильну поверхню без духової шафи. Про переваги й недоліки кожного побутового приладу ми й поговоримо.
Особливості окремої варильної поверхні
Перш ніж перейти до переліку переваг, варто сказати, що сучасні варильні поверхні виконують у чотирьох варіантах:
- газові;
- електричні;
- індукційні;
- комбіновані.
Вибір моделі залежить від ваших можливостей (наявність/відсутність газопроводу) та переваг щодо дизайну та експлуатації. Що стосується окремих варильних панелей, то варто відзначити такі плюси:
- компактність — вони ідеально впишуться в кухню будь-якого розміру;
- привабливий дизайн — невелика панель виглядає виграшно порівняно з величезною плитою;
- функціональність — комбіновані моделі оснащуються як газовими, так і електричними конфорками.
Але головною перевагою ми назвемо свободу вибору. Якщо ви не збираєтеся користуватися духовою шафою, то варильна панель буде ідеальним вибором, тоді як духовка в плиті перетвориться на місце для зберігання пилу та непотрібного посуду. Недолік співпадає з перевагою — та сама відсутність духовки.
Особливості кухонних плит
Серед переваг такого типу техніки відзначають:
- функціональність — у вас побутовий прилад 2 в 1 з варильною поверхнею і духовою шафою;
- вигода — купити поєднану плиту дешевше, ніж панель та духову шафу окремо;
- широкий вибір моделей — сьогодні можна придбати кухонні плити різних модифікацій.
Мінусом такого приладу варто назвати громіздкість: все ж таки мініатюрні панелі й вбудовані духові шафи виглядають краще в порівнянні з класичними плитами. Також газові прилади «прив’язані» до газопроводу та можуть встановлюватися тільки в спеціально відведених місцях. З огляду на всі «за» та «проти» двох представників побутової техніки ви зможете обрати оптимальний варіант для вашої кухні.
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