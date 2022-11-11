«Виходь на світло» – на Тернопільщині інспектори Держпраці взялися виявляти нелегальних працівників. У рамках кампанії проводять перевірки на підприємствах.

Як зазначив інспектор Держпраці Назарій Холоднюк, насамперед роботодавців і працівників інформують щодо важливості легального працевлаштування.

«Роботодавцям наголошено про необхідність належного оформлення трудових відносин з працівниками. Працівникам ж роз’яснено їхні трудові права у разі належного оформлення з ними трудових відносин, а саме: гідні та безпечні умови праці; нормований робочий час; оплачувані щорічні відпустки; регулярну виплату заробітної плати на рівні не менше мінімальної».

У разі виявлення нелегальних працівників під час перевірок, роботодавців притягуватимуть до відповідальності. За одного неоформленого робітника можуть оштрафувати на понад 100 тис. грн.