Труба втомилася: на одній з вулиць Тернополя сьогодні не буде води

КП «Тернопільводоканал» готується замінити частину водопроводу на вул. Лесі Українки. Основні роботи заплановані на 14 серпня.

Фахівці забирають «стомлену» часом і чесною працею чавунну трубу. Натомість встановлюють нову поліетиленову діаметром 400 мм. Поліетиленова труба має тривалий термін придатності та високе ковзання, що у свою чергу зменшує кількість осаду на її стінках, зокрема й осаду заліза.

Протяжність нової труби — понад 100 метрів. Цього разу скористатися безтраншейним методом і помістити трубу у футляр «попередниці» не вдалося. Тому водоканалівці копають для поліетиленки окрему траншею, пояснив майстер відділу водопровідних мереж «Тернопільводоканалу» Ігор Проць

«Щоб під’єднати трубу до водопровідної мережі, 14 серпня мусимо тимчасово призупинити подачу холодної води до деяких наших абонентів на вул. Лесі Українки та Слівенській. Хоч працюватимемо максимально швидко, просимо людей зробити запаси води.

Після підключення труби до водопроводу традиційно промиємо з допомогою пожежного гідранта ту ділянку мережі, яка була перекрита. Тож про якість і чистоту води тернополяни можуть не турбуватися», — зазначив Ігор Проць.







За інформацією “Водоканалу“, через ремонтні роботи води не буде за адресами: вул. Лесі Українки від №1 до №19, вул. Слівенська, 15. Тимчасово без холодного водопостачання буде котельня та пожежна частина на вул. Лесі Українки, а також ресторан “Рандеву” та розважальний комплекс “Амстердам”.