На Тернопільщину пошириться тропічне повітря з Африки. За прогнозами синоптиків, температура повітря сягатиме 38°. Жарка погода очікується протягом наступного тижня.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, сильна спека передбачається 11-15 липня. Погодні умови можуть негативно позначитися на самопочутті жителів краю, роботі комунальних служб та енергетичних об’єктів.

«Через поширення на територію України тропічного повітря з північних районів Африки, наступного тижня очікується жарка погода, впродовж 11-15 липня сильна спека: максимальна температура вдень становитиме 35-38°. Щодо вихідних, то очікується підвищення температури повітря до 30 тепла. «У суботу в Україні температура повітря очікується комфортною. У більшості областей завтра передбачається +26+29 градусів. У неділю спека знову охопить всю нашу територію. Домінування антициклону унеможливить якісь серйозні опади, переважатиме вихідними повсюди суха погода з високою пожежною небезпекою. З понеділка і впродовж усього наступного тижня спека в Україні посилиться! Температура повітря досягатиме впродовж дня +33+37 градусів, місцями до +40 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, протримається сильна спека щонайменше тиждень.

Софія Романська