Тролейбус-гармошка виїхав на тротуар і зупинився в кущах. ФОТО

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих за участі тролейбуса, яка трапилася на проспекті С. Бандери, надійшло о 10-ї годині ранку.

Прибувши на місце пригоди, патрульні з’ясували, що 57-річний водій, керуючи транспортним засобом Skoda, не був уважним, не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на насадження. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.

На кермувальника інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) КУпАП. Рішення по справі прийматиме суд.