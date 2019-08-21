Звання “Почесний громадянин міста Тернополя” присвоїли трьом жителям міста. Ще шістьох тернополян нагороджено “Відзнакою Тернопільської міської ради”.

Відповідне рішення прийняли на позачерговій, тридцять сьомій сесії Тернопільської міської ради, яка відбулася 21 серпня.

Секретар міської ради зазначив, що звання “Почесний громадянин міста Тернополя” присвоюють за вагомий особистий вклад у становленні української державності, значний внесок у громадське життя міста та заслуги перед містом. Цього року його отримають: артист розмовного жанру Григорій Драпак, громадський діяч Дарія Чубата та посмертно – поет-пісняр Сергій Сірий. Раніше Почесними громадянами Тернополя було визнано 99 осіб. Із повним їх переліком можна ознайомитися тут.

За особистий внесок в розвиток науки, економіки, культури та мистецтва, активну благодійну та громадську діяльність нагородять відзнаками Тернопільської міської ради наступних осіб: голову Тернопільського обласного «Союзу Українок» Наталію Постільську, голову Української Народної Ради Тернопільщини Володимира Скакуна, голову Тернопільського відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів, депутата І і ІІ скликань ТМР Павла Сливку, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри теорії та методики української та зарубіжної літератури Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Миколу Ткачука, лікаря-кардіолога та реабілітолога, члена проводу «Української народної ради Тернопілля» Олександру Копач, голову громадської організації «Бебіко» Ольгу Гордієнко.

Міський голова Сергій Надал нагадав, що традиційно зазначені нагороди вручають тернополянам в урочистій атмосфері під час святкування Дня міста на Співочому полі і запросив всіх депутатів і городян приєднатися до цієї події 28 серпня о 19.00.

Ольга Трач