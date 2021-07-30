Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури викрито 3 тернополян, які виготовляли на замовлення громадян підроблені довідки про результати проходження лабораторного дослідження щодо захворювання – Covid -19, начебто видані ліцензованим медичним закладом (ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Правоохоронцями виявлено злочинну групу осіб, учасники якої під приводом надання послуг щодо сприяння виїзду у країни Євросоюзу виготовляли завідомо підроблені офіційні документи – довідки про результати проходження лабораторного дослідження на наявність Covid- 19. Коштувала така довідка всього 100 грн, отож послуги зловмисники користувались неабияким попитом. Також, вони підробляли й інші документи, які посвідчують факти, що мають юридичне значення або надають права чи звільняють від обов’язків при перетині кордону України та безперешкодного проїзду у країни ЄС (дипломи вищих навчальних закладів, посвідчення водіїв).

Під час проведення 15 обшуків в офісних та житлових приміщеннях, а також у транспортних засобах виявлено та вилучено довідки із медичних установ щодо проходження громадянами тестів на виявлення вірусу COVID, електронні носії інформації, USB – флешки, карти пам’яті, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, принтери, сім картки операторів стільникового зв’язку, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, бланки документів, печатки підприємств, установ, організацій, паспорти громадян України для виїзду за кордон, їх копії.

На даний час трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів та встановлюється коло інших осіб причетних до вчинення вказаних злочинів.

Оперативні заходи здійснювались спільно із управлінням стратегічних розслідувань в Тернопільській області, Тернопільським Управлінням ДВБ НП України та слідчими ГУНП в Тернопільській області.