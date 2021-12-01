Кошти для виплати грошової винагороди переможцям Премії імені Володимира Лучаківського виділили з міського бюджету під час чергового засідання виконавчого комітету 1 грудня.

Вони були передбачені у «Програмі підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових та офіційних заходів на 2019-2021 роки.».

Цю премію отримують кращі тернополяни з нагоди Дня місцевого самоврядування, яке відзначають 7 грудня. Присуджують її з 2019 року. Таким чином вшановують пам’ять першого українського бургомістра Тернополя Володимира Лучаківського та відзначають жителів громади, які доклали вагомих зусиль до інноваційного, технологічного, наукового, суспільного, громадського, культурного розвитку та формування позитивного іміджу Тернополя. У ній є три номінації: «Майбутнє створюється сьогодні», «Формування позитивного іміджу міста» та «Культурно-мистецькі, наукові та інноваційні досягнення». Кожен із номінантів отримає 10 тисяч гривень. Урочисте нагородження відбудеться 7 грудня.