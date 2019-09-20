ЗМІ оприлюднили список нардепів з фракції Зеленського, що не голосували за зміни до Кримінально-процесуального кодексу щодо додаткових повноважень силових структур та обмеження депутатської недоторканості.

Серед них троє нардепів з Тернопільщини. Утрималися Ігор Василів та Андрій Богданець. Не голосувала Людмила Марченко.

Як повідомляє Українська правда, загалом 44 народних депутати від “Слуги народу” заблокували скасування депутатської недоторканності, а також прослушку для НАБУ та знищення “правок Лозового”.

Провалили голосування не лише 44 “слуги народу”, а й фракції “Європейської солідарності”, “Батьківщини” та “Опоблоку” повним складом.