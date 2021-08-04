Троє неповнолітніх постраждали в аварії на Тернопільщині. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько опівночі 4 серпня.

На автодорозі між селами Білобожниця та Ридодуби Чортківського району не розминулися Fiat та мотоцикл Lifan.

В результаті аварії до лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували трьох неповнолітніх – водія та двох пасажирів з мотоциклу.

Автопригоду внесено в ЄРДР згідно із статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Триває слідство.