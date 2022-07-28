Дві дорожньо-транспортних пригоди, в яких травми отримали два кермувальники та пасажир, зареєстрували слідчі у середу, 27 липня.

Близько 11:00 у Монастириськах в результаті автопригоди травмувалися кермувальник та пасажирка. За попередньою інформацією, водій автомобіля CHERY AMULET не впорався з керуванням і автівка виїхала за межі дороги та врізалася в металеву огорожу. Травмованих доправили до лікарні. Триває слідство.

Вирішується питання про внесення до ЄРДР і автопригоди, яка трапилася в Тернополі. Водій автомобіля “ВАЗ 210430”, виїжджаючи з гаражного кооперативу на головну дорогу, не переконався в безпечному русі і як результат – спровокував ДТП. Він зіткнувся із “Ford focus”. Тілесні ушкодження отримала кермувальниця іномарки.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.