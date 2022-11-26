Троє людей травмувалися у ДТП на Тернопільщині

За попередню добу на Тернопільщині задокументовано дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Одна трапилася в обласному центрі, інша – у селі Мишковичі Тернопільського району.

Водій автомобіля «Citroen» – житель села Богданівка Тернопільського району, рухаючись від вулиці Бережанської на автомобільну дорогу “Львів-Тернопіль” допустив зіткнення з транспортним засобом «Renault», яким керував житель Рівненщини. Внаслідок ДТП травмувалася пасажирка «Renault».

В аварії, що трапилася у селі Мишковичі, травм зазнали троє осіб. За попередніми даними, зіткнення на смузі зустрічного руху допустив водій автомобіля «Део Ланос» – житель селища Микулинці з легковиком марки «Honda», яким керувала мешканка села Настасів. Потерпіли водії обох транспортних засобів та пасажир, що перебував в автомобілі «Honda».

За обидвома фактами розпочато кримінальні провадження за статтею 286 Кримінального кодексу.