Троє людей травмувалися у ДТП, які сталися на Тернопільщині в суботу

ДТП за 16 квітня: у Чортківському районі не розминулися дві автівки, у Підволочиській громаді травмувалася пасажирка мотоцикла.

У суботу, 16 квітня, близько 21.30 ДТП сталася у Чорткові. На одній із вулиць міста не розминулися автомобілі марок «Volkswagen T4» та «ВАЗ-2107». В результаті зіткнення травми отримали водій та пасажир «ВАЗ-2107».

Ще одна ДТП цього ж дня за участю мотоцикла трапилася у селі Качанівка Підволочиської громади. За попередніми даними, місцева жителька, не втримавши рівноваги, впала з двоколісного транспортного засобу, яким керував її чоловік. Жінку з травмами різного ступеня тяжкості шпиталізували до лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини обох автопригод та звертаються до жителів краю дотримуватися правил дорожнього руху. Зокрема, не порушувати швидкісний режим, не йти на обгін, не переконавшись у безпечності маневру, та не сідати за кермо у стані алкогольного сп’яніння.